BJP leader Chandrakant Patil का बयान-Maharashtra में Shiv Sena के साथ आने को तैयार भाजपा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी ( Coronavirus in Maharashtra ) के बीच भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ( Maharashtra BJP President Chandrakant Patil ) के एक बयान से देश का सियासी पारा एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल, महाराष्ट्र भाजपा के नेता चंद्रकांत पाटिल ( Maharashtra BJP leader Chandrakant Patil ) ने शिवसेना ( Shiv Sena ) के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही है। पाटिल ने कहा कि भाजपा शिवसेना ( BJP-Shiv sena ) के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। पाटिल ने यह भी कहा कि शिवसेना के साथ आने का उदेश्य केवल सरकार बनाना ही होगा।

India-China Dispute के बीच Indian Air Force को मिली नई ताकत, France से India के लिए उड़े 5 Rafale Fighter Jets

कोल्हापुर में मीडिया से रूबरू हो रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ( Maharashtra BJP President Chandrakant Patil ) ने यह भी कहा कि वह महाराष्ट्र में अगला चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। पाटिल ने कहा कि अगर वो शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगले विधानसभा चुनाव ( Maharashtra Assembly Elections ) में भी भाजपा शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लड़ेगी।

Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में CM Mamta Banerjee ने PM से मांगा 1000 करोड़ का फंड

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( Bharatiya Janata Party national president JP Nadda )ने महाराष्ट्र भाजपा ( Maharashtra BJP ) के नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने को कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि आप लोग आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि उस समय पार्टी को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए बेहतर होगा कि सभी अड़चनों को अभी से दूर कर लिया जाए।

Best wishes to the Hon. CM of Maharashtra, ShivSena Party President & Maha Vikas Aghadi Leader, Shri. Uddhav Thackeray ji. Wish you a healthy & long life! @OfficeofUT @CMOMaharashtra pic.twitter.com/PlrNgNg508