ब्रेक्सिट पर EU और ब्रिटेन में बनी सहमति, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान

लंदन। ब्रेक्सिट को लेकर ब्रिटेन में तमाम सियासी हलचलों के बीच गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल, ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं की बैठक से पहले ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्सिट समझौते पर सहमति हो बन गई है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए बताया कि हम एक नए महान समझौते पर पहुंच गए हैं, जहां से नियंत्रण वापस हमारे पास होगा।

उन्होंने कहा कि अब सिर्फ संसद शनिवार को इसे पारित कर दे ताकि हम अपराध, पर्यावरण, एनएनएस जैसे मुद्दों पर ध्यान दे सकें।

फिलहाल दोनों पक्ष इस समझौते के कानूनी पहलुओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी भी ब्रिटेन और यूरोपीय संसदों के समर्थन की जरूरत होगी।

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl