हिंदू युवक ने पाकिस्तान में रचा इतिहास, राहुल देव बनें वायुसेना में जीडी पायलट

नई दिल्ली।

पाकिस्तान ( Pakistan ) के इतिहास में पहली बार किसी हिंदू युवक को वायु सेना में जीडी पायलट ( GD Pilot ) के तौर पर चुना गया है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध प्रांत के सबसे बड़े जिले थरपारकर के रहने वाले राहुल देव ( Rahul Dev ) का पाकिस्तानी वायुसेना ( Pakistani Air Force ) में जीडी पायलट अफसर के रूप में चयन हुआ है। चयनित होने के साथ ही राहुल पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जो पाकिस्तान वायुसेना में पहुंचे है। बता दें कि पाकिस्तान में थरपारकर वह जगह है जहां हिंदू समुदाय की बड़ी संख्या निवास करती है।

राहुल के चयन पर खुशी की लहर

राहुल के चयन होने पर हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है। 'ऑल पाकिस्तान हिदू पंचायत' के सचिव रवि दवानी ने राहुल की नियुक्ति पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यक समाज के कई सदस्य सिविल सेवा के साथ-साथ सेना के अन्य अंगों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा विशेष रूप से देश के कई बड़े डॉक्टर हिदू समुदाय से संबंध रखते हैं।

Good news during #COVID19 tense situation. Thar rocked again .... Congratulations #RahulDev who hails from very remote village of Tharparkar has been selected as GD Pilot in #PAF #PakistanAirForce. pic.twitter.com/5GuDmen705