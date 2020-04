Aarogya Setu से जल्द ले सकेंगे EPass, App में जुड़ने वाला है नया फीचर

नई दिल्ली: कोरोनावायरस मरीजों को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने अरोग्य सेतु ऐप हाल में लॉन्च किया है और अब इस ऐप से एक नया फीचर जुड़ने ( Arogya Setu App New Feature ) जा रहा है, जिसकी मदद से आप ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है। बता दें कि ई-पास लॉकडाउन के बीच जरूरी काम के लिए आने जाने में मदद करता है। फिलहाल ई-पास व्हाट्सऐप मैसेज या ऑनलाइन ही अप्लाई करने पर मिल रहा है।

जुड़ने वाला है ई-पास फीचर

अभी तक ऐप में नया फीचर 'Coming Soon' टैग के साथ शो कर रहा था, लेकिन अब ऐप में इसकी जगह 'No e-pass available' दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि ई-पास फीचर को यूजर्स के लिए जल्द पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस ऐप को अब तक 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे तेज ऐप बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी।

Lockdown में Jio का यूजर्स को बड़ा तोहफा, इस प्लान में मिलेगा 1076GB Data

क्या है Aarogya Setu ऐप

Aarogya Setu एक ट्रैकिंग ऐप है, जो स्मार्टफोन के लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ के जरिए यूजर्स को जानकारी देगा है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए थे या नहीं। इतना ही नहीं ये ऐप संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के दायरे में आने पर नोटिफाइ करता है और आपको अलर्ट करता है। इस ऐप में यूजर्स की प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है और आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप को हिंदी, अंग्रेजी और मराठी समेत 11 भाषाओं में पेश किया गया है।