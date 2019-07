अक्सर क्यों ठप हो जाते हैं Facebook, WhatsApp और Instagram, ये है बड़ा कारण

नई दिल्ली: सोशल मीडिया साइट्स Facebook , WhatsApp और Instagram भारत समेत दुनिया भर में बुधवार शाम से अचानक ठप रहा। तीनों ही प्लेटफॉर्म पर एकाएक आई तकनीकी खराबी के कारण यूजर्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह ना तो संदेश भेज पा रहे थें और ना ही फोटो साझा कर पा रहे थें। फेसबुक के यूजर्स को लॉगइन करने और फोटो और वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर भी फोटो और वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। वहीं, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर भी दूसरों के स्टेट्स नहीं दिख पा रहे थें।

रिपोर्ट की माने तो बुधवार रात 8:30 बजे से इन सोशल साइट्स के यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पहले तो यूजर्स ने इसे इंटरनेट की समस्या समझी और अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप को वाई-फाई से भी कनेक्ट कर के देखा तभी दिक्कत दूर नहीं हुई। इसके बाद भारत समेत यूरोप , अमरिका, दक्षिण अमरिका और जापान के यूजर्स ने भी ट्वीटर पर अपनी समस्या साक्षा की। इन प्लेटफॉर्म पर आ रही दिक्कत करीब सुबह 6 बजे से दूर हुई जिसके बाद यूजर्स को राहत मिली।

इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी दिक्कत पहली बार नहीं आई है। बता दें इससे पहले भी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कई बार ठप हुए हैं। लेकिन यह पहली बार है जब दुनियाभर में तीनों ही प्लेटफॉर्म एक साथ ठप हुए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि Mark Zuckerberg के ये सोशल साइट्स पर एक साथ आई समस्या हैकिंग या साइबर वॉर हो सकती है। वहीं एसी दिक्कतें कई बार तकनीकी खराबी की वजह से भी होती हैं।

फेसबुक ने दुनियाभर में अपने यूजर्स के साथ हुई समस्या को देखते हुए ट्विटर पर खेद जताया है। कंपनी ने कहा है कि कुछ लोगों और व्यापार संबंधी यूजर्स को तस्वीरें वीडियो और दूसरे फाइल अपलोड करने और भेजने में परेशानी हुई। इस समस्या को ठीक कर दिया गया है और हमलोग 100% वापस आ गए हैं। अपने यूजर्स को हुई असुविधा के लिए हमें खेद हैं।

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.