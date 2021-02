FAU-G भी ला रहा PUBG Mobile जैसा टीम डेथ मैच मल्टीप्लेय मोड़ जानिए डिटेल

मेड इन इंडिया गेम FAU-G एक नया मोड़ ला रहा है। यह मल्टीप्लेयर मोड़ है, जिसका नाम टीम डेथ मैच है। FAU-G गेम के इस नए फीचर की जानकारी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विटर के जरिए दी। अभिनेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने दोस्तों को खोजें और स्क्वाड बनाएं। अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करें। FAU-G मल्टीप्लेयर टीम डेथ मैच जल्द ही आने वाला है। पहले इस गेम में सिंगल प्लेयर मोड़ ही था, जिसकी वजह से यह गेम प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रहा था। अब इसमें यह नया मोड़ आने से गेमर्स को इसमें नया अनुभव मिलेगा।

PUBG Mobile जैसा

बता दें कि टीम डेथ मैच इस तरह के अन्य मल्टीप्लेयर गेम्स में दिया जाता है। यह एक पॉपुलर मोड़ है। बता दें कि PUBG Mobile में भी यह मोड़ दिया गया था और यह PUBG Mobile का सबसे पॉपुलर मोड़ था। अब गेमर्स के लिए FAU-G में भी इस मोड़ को लाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले FAU-G गेम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से इसकी रेटिंग भी नीचे आ गई थी।

इस वजह से कम हुई रेटिंग

बता दें कि FAU-G गेम को PUBG के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रचारित किया गया था। ऐसे में लोगों को इस गेम से काफी अपेक्षाएं थीं। FAU-G गेम को 26 जनवरी को लॉन्च किया गया था। हालांकि FAU-G गेम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। लॉन्च होने के बाद FAU-G को PUBG Mobile प्लेयर्स के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। इसी वजह से गूगल प्ले स्टोर पर FAU-G की रेटिंग में गिरावट आ गई थी। अब इसमें नया मल्टीप्लेयर मोड़ आने से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

PUBG: New State भी हुआ लॉन्च

हाल ही PUBG ने एक नया गेम लॉन्च किया है। इस गेम को PUBG: New State के नाम से पेश किया गया है। इसका ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है। PUBG: New State को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्री—रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे आईओएस पर भी प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। यह गेम साल 2051 पर बेस्ड है। इसमें प्लेयर्स को नए मैप्स, अत्याधुनिक गाड़ियां और मॉडर्न वेपन्स दिए गए है। फिलहाल भारत में यह गेम को प्री-रजिस्टर के के लिए उपलब्ध नहीं है।