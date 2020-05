Aarogya Setu की वजह से MobiKwik App को Google Play store से किया रिमूव

नई दिल्ली। गूगल की तरफ से डिजिटल पेमेंट ऐप MobiKwik App के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव ( Google Remove Mobikwik App ) कर दिया गया है। इसकी वजह Aarogya Setu App को बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए MobiKwik के सीईओ बिपिन प्रीत सिंह ने ट्वीट ( Bipin Preet Singh Tweet ) करते हुए लिखा है कि उनके ऐप को Google Play Store से रिमूव कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि Play store से ऐप को इसलिए डिलीट किया गया है क्योंकि हमारे ऐप में Aarogya Setu ऐप लिंक है।

Hey @GoogleIndia @GooglePlay you removed @MobiKwik app from play store because we had a link to Aarogya Setu app. We were asked to do this by regulators ( @RBI ) and understand it’s in public health interest. You have too much power ! Cc @CCI_India @amitabhk87 @PMOIndia @rsprasad pic.twitter.com/ftv5KIZCAy