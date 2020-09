अब Google का नया फीचर बताएगा कॉल करने वाले की पहचान, Truecaller को देगा टक्कर

नई दिल्ली।

Google Verified Calls Feature in India: अगर आप भी फ्रॉड कॉल ( Fraud Calls ) से परेशान है तो अब गूगल आपकी मदद करेगा। गूगल ने मंगलवार को अपने नए फीचर Verified Calls की घोषणा की है, जो ऐसे सभी फ्रॉड कॉल पर लगाम लगाएगा। इतना ही नहीं, गूगल का Verified Calls फीचर TrueCaller ऐप को भी कड़ी टक्कर देगा। गूगल ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है।

दरअसल, Google की Verified Calls आपको कॉल करने वाले की पहचान दिखाएगी। Verified Calls फीचर को पहले भारत, ब्राजील, मैक्सिको, स्पेन और अमेरिका में जारी किया जा रहा है। इसके बाद अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा।

कैसे करेगा काम

आपको बता दें कि इसे Google Phone ऐप का हिस्सा बनाया गया है। इस फीचर का फायदा ये होगा कि यूजर्स को पहले ही पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है, कॉल करने का कारण क्या है। इसके साथ ही नंबर पर लोगो भी नजर आएगा। इस फीचर के आने से फ्रॉड कॉल करने वालों पर लगाम लगेगी। बिजनेस का Verified बैच भी गूगल की ओर से वेरीफाइ किए गए नंबरों पर नजर आएगा।

It's easy to miss important calls from businesses, like from your bank or food delivery service, because you don't want to answer an unknown caller. We're working to fix that with Verified Calls on Google's Phone app → https://t.co/4Llxn1Grm1 pic.twitter.com/G1f12z3VsG