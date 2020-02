अब मिनटों में बदलें Aadhaar पर अपने घर का पता, फॉलो करें ये स्टेप

नई दिल्ली: देश में हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, लेकिन कई बार Aadhaar Card पर घर का पता गलत होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल से ही आधार पर घर का पता बदल सकते हैं और इसके लिए ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)

Smartphone में डाउनलोड करें mAadhaar App

इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में Google Play Store में जाकर mAadhaar ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके बाद mAadhaar App को ओपन करेंगे तो कुछ स्क्रॉल्स दिखाए देंगे, जिसे आपको skip करते हुए आगे बढ़ना है और फिर आपको स्क्रीन पर Welcome to mAadhaar लिखा दिखाई देगा। इसके नीचे आपको आपनी भाषा को चुनना होगा और फिर Continue पर क्लिक करना है।

mAadhaar App में ऐसे बदलें पता

इस प्रक्रिया के दौरान आपसे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिसे एंटर करके Next पर टैप करना होगा। इस दौरान आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करके Submit करके Register my Aadhaar पर टैप करना होगा, जिसके बाद अपने ऐप में आधार को रजिस्टर कर सकेंगे। फिर यहां आपको 4 डिजिट का पिन एंटर करना होगा और उसे कंफर्म करने के लिए दो बार एंटर करें और अपना आधार नंबर एंटर करें और फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा जिसे एंटर करके उसे Verify करें।

इस दौरान आपको स्क्रीन के सबसे ऊपर आधार कार्ड दिखाई देगा और नीचे कुछ विकल्प दिखाई देंगे, जहां आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए नीचे चार विकल्प Services, My Aadhaar Enrolment centre और More में से Services पर क्लिक करना होगा, जिसमें से Update Address Online में जाकर अपना आधार नंबर एंटर करके Security captcha डालना होगा और फिर Request OTP पर टैप कर दें। इसके बाद एक बार फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और इसे एंटर करके Verify करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाक आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं, जहां आपको via Address Proof और via Secret Code का ऑप्शन मिलेगा, जहां via Address Proof पर क्लिक करें।