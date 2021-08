जानिए PhonePe की मदद से कैसे करें FasTag Recharge?

FasTag recharge from PhonePe: इन आसान से स्टेप्स को अपनाकर आप भी घर बैठे कर पाएंगे फोनपे से फास्टैग रिचार्ज।

नई दिल्ली। FasTag recharge from PhonePe: फोनपे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब Phonepe यूजर्स बड़ी आसानी से फास्टैग (FasTag) रिचार्ज कर पाएंगे। हाल ही में PhonePe के डेवलपमेंट डायरेक्टर ऑफ बिजनेस अंकित गौर ने इस बात की पुष्टि की है। फोनपे जल्द ही अपने 26 बैंक पार्टनर के के साथ मिलकर यूजर्स के लिए FasTag रिचार्ज की सुविधा देने वाला है। वैसे तो फोनपे पहले से ही फास्टैग सुविधा दे रहा था, लेकिन ये कुछ बैंकों तक ही सीमित थी। हालांकि अबकी बार फोनपे लगभग सभी बैंक के यूजर्स के लिए सुविधा लाने वाला है। फोनपे ने अपने आधिकारिक प्रेस नोट में कहा है कि अब कोई भी बैंक यूजर आसानी से फोनपे की मदद से फास्टैग रिचार्ज कर पाएंगे।

इस तरीके से कर सकते हैं FasTag Recharge:

1. सबसे पहले PhonePe app खोलें

2. Recharge and pay Bill में जाकर see all पर click करें।

3. फिर FasTag recharge पर click करें।

4. अपने FasTag provider Bank को चुनें।

5. व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।

6. कन्फर्म करें।

7. जितने रुपए का FasTag recharge करना हैं, वो अमाउंट डालें।

8. UPI बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके रिचार्ज पर क्लिक करें

9. जैसे ही आप अपना यूपीआई नंबर डालेंगे रिचार्ज हो जाएगा।

Read more:- पुराना दोस्त बनकर किया फोन, फिर फोन पे का लिंक भेज खेल गया अपना खेल

फास्टैग रिचार्ज

2014 में राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिए होने वाली परेशानियों का हल निकालते हुए भारत में पहली बार इलेक्ट्रिकल टोल कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की। हालांकि शुरुआत में इसे कुछ ही टोल प्लाजा पर लागू किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे भारत के टोल प्लाजा में शुरू हो चुका है।

इलेक्ट्रिकल टोल कलेक्शन सिस्टम को फास्टैग भी कहते हैं। इसकी मदद से आप टोल पर बिना रुके टोल का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप के वाहन पर फास्टैग लगा हो। यह टैग आप किसी आधिकारिक टैग जारीकर्ता या किसी सहभागी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि फास्टैग को ऑनलाइन बैंकिंग या डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड की सहायता से आसानी से रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही अब फोन पे भी फास्टैग रिचार्ज की सुविधा मुहैया कराने लगा है।