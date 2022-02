स्मार्टफोन के स्लो इंटरनेट से हो गए हैं परेशान, फॉलो करें ये टिप्स, बढ़ जाएगी स्पीड

How to increase Net speed in mobile: इंटरनेट का स्लो होना बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम आपको यहां कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं।

नई दिल्ली Updated: February 11, 2022 10:20:55 am

How to increase Net speed in mobile: आप इंटरनेट की स्लो स्पीड से परेशान हो गए हैं तो अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत है। हम आपको इस खबर में कुछ तरीके विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिनकी सहायता से आप अपने फोन की इंटरनेट स्पीड को बढ़ा पाएंगे। आइए इन तरीकों पर डालते हैं एक नजर...

smartphone

फोन से Cache क्लियर करें :



Cache आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज को केवल बढ़ाता ही नहीं बल्कि इससे आपका इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। ऐसे में समय-समय पर Cache जरूर क्लियर करें। इससे फोन की इंटरनेट स्पीड बढ जाएगी और इंटरनल स्टोरेज भी खाली रहेगी।

बैकग्राउंड ऐप्स को करें बंद :



स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में चलने वाले मोबाइल ऐप्स के कारण कई बार इंटरनेट स्लो हो जाता है। ऐसे में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए आप बैकग्राउंड में चल रहे सभी मोबाइल ऐप्स को बंद कर दें।





पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें