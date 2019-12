Jio यूजर्स को एक बार फिर बड़ा झटका, प्री-पेड प्लान की कीमतों में 40 फीसदी का इजाफा

नई दिल्ली: Vodafone-Idia ( वोडाफोन-आइडिया ) और airtel ( भारती एयरटेल ) के बाद अब Reliance Jio ( रिलायंस जियो ) ने भी अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों इजाफा करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जियो अपने नए प्री-पेड प्लान में 40 फीसदी की बढ़त करने वाला है, जिसे कंपनी की तरफ से 6 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।

Reliance Jio ने अपने बयान में कहा है कि यूजर्स का नया ऑल-इन-वन प्रीपेड प्लान 40 फीसदी महंगा होगा, लेकिन जियो यूजर्स को 300 प्रतिशत तक ज्यादा फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि Reliance Jio ने अक्टूबर में यूजर्स के लिए All in one प्लान पेश किया था, जिसकी कीमत 222 रुपये, 333 रुपये और 444 रुपये हैं। अगर 222 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को 28 दिनों की वैधता के साथ जियो से जियो नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही हर दिन 2GB डेटा भी मिलेगा। इसके अलावा जियो से दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट की फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।

जियो के 333 रुपये वाले प्लान की वैधता 2 महीने की है जिसमें यूजर्स को प्रतिदिन 2GB डेटा भी मिलेगा। साथ ही इस प्लान में जियो टु जियो फ्री कॉलिंग और नॉन जियो नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट्स हर महीने फ्री मिलेंगे। वहीं 444 रुपये वाले रीचार्ज प्लान में तीन महीने की वैधता के साथ हर दिन 2GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा नॉन जियो के लिए हर महीने 1000 मिनट फ्री मिलेगा। साथ ही जियो टु जियो फ्री कॉलिंग मिलेगी।

इसके अलावा रिलायंस जियो ने अपने 149 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में बड़ा बदलाव करके All in one पैक में शामिल कर दिया है। 149 रुपये वाले Jio Prepaid Plan की वैधता को कम करके 24 दिन कर दिया है, जबकि पहले इस प्लान में 28 दिनों की वैधता मिलती थी। इसके अलावा इस पैक में जियो यूजर्स को 300 मिनट्स फ्री और अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉल भी मिलेगा। साथ ही 149 रुपये वाले रीचार्ज में प्रतिदिन 100 एसएमएस और 1.5 जीबी डेटा मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में Jio Apps का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा।