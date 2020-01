Jio Got Talent शुरू, जीतने वाले को फ्री रीचार्ज और थाईलैंड घूमने का मिलेगा मौका

नई दिल्ली: Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक चैलेंज शुरू किया है, जिसका नाम 'Jio Got Talent' है। इसके लिए रिलायंस जियो ने Snapchat के साथ साझेदारी की है। अगर आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी भी मौका है क्योंकि ये चैलेंज 4 फरवरी तक चलेगा। इसे जीतने वाले विजेता को कई सारे ईनाम के साथ थाईलैंड जाने का भी मौका मिलेगा।

'Jio Got Talent' में हिस्सा लेने के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ टिप्स भी दिए गए हैं। इसके लिए यूजर्स को 10 सेकेंड का एक क्रिएटिव वीडियो Snapchat से बनाना होगा। इसके बाद Snapchat पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आप स्नैपचैट के लेंस की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें आपको माइक, हैट, हेडफोन और लाइट रिंग जैसे फीचर्स इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।

इस वीडियो को बनाने के बाद आपको Snapchat के Our Story पर अपलोड करना है और इसके लिए वीडियो के कैप्शन में यूजरनेम के तौर पर Snapchat या Snapcode डालना लिखना है। इसके बाद Jio Got Talent Lens अनलॉक हो जाएगा और फिर यहीं 10 सेकेंड का वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर दें। Jio Got Talent में रिलायंस जियो के 100 यूजर्स को कंपनी की तरफ से एक महीने का फ्री रीचार्ज मिलेगा। इसके अलावा इस चैलेंज में जीतने वाले दो विनर्स को थाइलैंड का जाने का भी मौका मिलेगा।