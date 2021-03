FB-Insta-WhatsApp डाउन होने से Signal-Twitter की मौज, इस आउटेज से जुड़ी 7 बड़ी बातें

नई दिल्ली। दुनिया के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर शुक्रवार रात भारत समेत तमाम देशों में लाखों यूजर्स के लिए एक घंटे से भी कम वक्त तक बंद रहे। वाट्सऐप और फेसबुक ने बाद में एक ट्वीट में पुष्टि की कि उसने अपनी सेवाएं बहाल कर दी हैं।

ट्विटर पर एक पोस्ट में वाट्सऐप ने लिखा, "आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, यह 45 मिनट लंबा था लेकिन हम वापस आ गए हैं! #WhatsAppDown

We've restored service. If you continue to have issues going live, or see issues on a stream, please either contact support ( https://t.co/dj6GEjPbBp ) or report directly from the stream. Thanks for your patience! https://t.co/czPg4W5Zqu — Facebook Gaming (@FacebookGaming) March 19, 2021

वहीं, सेवाओं के ठीक होने की जानकारी देते हुए ट्विटर पर फेसबुक गेमिंग ने लिखा, "हमनें सेवाएं फिर से शुरू (रीस्टोर) कर दी हैं। अगर आपको लाइव होने में या फिर स्ट्रीम में कोई दिक्कत आ रही है, तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें या फिर स्ट्रीम से सीधे रिपोर्ट करें। सब्र रखने के लिए आपका शुक्रिया।"

आउटेज को लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स ने आकर ट्वीट किए। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट downdetector.com ने बाद में आउटेज की पुष्टि करते हुए कहा कि यह गड़बड़ी भारतीय समयानुसार रात 11 बजे के आसपास हुई थी।

User reports indicate Facebook is having problems since 1:35 PM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) March 19, 2021

एक साथ इन सारे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर आई इस बड़ी परेशानी के पीछे कुछ जरूरी बातें हैं, जो आपको जाननी चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डिटेक्टर downdetector.com ने कहा कि आउटेज शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुआ। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक Downdetector.com पर इंस्टाग्राम के 1.2 मिलियन से अधिक यूजर्स ने इस परेशानी की सूचना दी। दुनियाभर में यह सोशल मीडिया सेवाएं घंटें भर से भी कम वक्त के लिए बंद हुईं, और वाट्सऐप ने एक ट्वीट में कहा कि सेवाएं 45 मिनट के लिए डाउन थीं, जिन्हें ठीक कर दिया गया है। 23,000 से अधिक यूजर्स ने आउटेज डिटेक्टर वेबसाइट पर वाट्सऐप से संबंधित दिक्कत की सूचना दी। वाट्सऐप के आउटेज का काफी फायदा सिग्नल को मिला और इस दौरान लोगों ने इसे जमकर डाउनलोड किया। इन प्लेटफॉर्म्स के डाउन होने से यूजर्स ट्विटर पर जमकर पहुंचे और अपनी शिकायतों के जरिये इसे ट्रेंडिंग बना दिया। तमाम यूजर्स ने इसे ब्लैक फ्राइडे करार दिया तो कई ने जमकर मीम्स बनाए और ट्विटर पर शेयर किए।

Signal registrations are through the roof; welcome everyone! Solidarity to the folks working on the WhatsApp outage. People outside of the tech industry will never understand how weird it sounds when someone says that they are "looking forward to some weekend downtime. — Signal (@signalapp) March 19, 2021

सिग्नल हुआ ग्रीन

एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल ने लिखा कि वाट्सऐप की सेवाओं में आई दिक्कत के बाद लोगों ने इसके ऐप को जमकर डाउनलोड किया। दरअसल, वाट्सऐप द्वारा अपनी नई गोपनीयता शर्तों (प्राइवेसी टर्म्स) को अपडेट करने के बाद इस साल की शुरुआत में सिग्नल ऐप के डाउनलोड में जमकर बढ़ोतरी देखने को मिली थी।

एक ट्वीट में सिग्नल ने लिखा, "सिग्नल रजिस्ट्रेशन जमकर हो रहे हैं: हम सभी का स्वागत करते हैं! हम वाट्सऐप आउटेज पर काम करने वाले लोगों के साथ एकजुट हैं! टेक उद्योग के बाहर के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि जब कोई यह कहता है कि वे 'कुछ वीकेंड डाउनटाइम उम्मीद कर रहे हैं', तो यह कितना अजीब लगता है।"