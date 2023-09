पराग अग्रवाल को Twitter से एलन मस्क ने इसलिए निकाला था, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

जयपुरPublished: Sep 08, 2023 10:22:01 pm Submitted by: जमील खान

Know Why Parag Was Fired as Twitter CEO : टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) ने भारतीय मूल के पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल को कपनी से निकालने का कारण बताया। धरती के सबसे अमीर अरबपतियों में से एक मस्‍क की एक नई जीवनी के अनुसार अग्रवाल सोशल मीडिया की मांग अनुसार काम नहीं कर पा रहे थे।

Former Twitter CEO Parag Aggrawal