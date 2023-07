थ्रेड्स पर कुछ घंटों में ही इस शख्स के हुए वन मिलियन फॉलोअर्स, बना वल्र्ड रिकॉर्ड

Submitted by:

जयपुरPublished: Jul 08, 2023 11:46:23 am

US Youtuber MrBeast : लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन उर्फ 'मिस्टरबीस्ट' थ्रेड्स (Threads) पर वन मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।

US Youtuber MrBeast : लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी यूट्यूबर (US Youtuber) जिमी डोनाल्डसन (Jimi Donaldson) उर्फ 'मिस्टरबीस्ट' (MrBeast) थ्रेड्स (Threads) पर वन मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 25 वर्षीय यूट्यूबर ने ऐप के लिए साइन अप करने के कुछ ही घंटों बाद 6 जुलाई को सुबह 9:42 बजे (ईएसटी) पर वन मिलियन फॉलोअर्स (One Million Flollowers) हासिल कर लिए। मिस्टरबीस्ट (Mr Beast) ने इसके साथ ही गिनीज वल्र्ड रिकॉड्र्स (Guiness World Record) में भी जगह बनाई है। गिनीज World रिकॉड्र्स ने ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो में उस क्षण को दिखाया, जब मिस्टरबीस्ट के फॉलोअर्स वन मिलियन हो गए।