आज रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए बंद रहेगा PUBG, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली: दुनियाभर में सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी आज बंद ( pubg shutting down ) किया जा रहा है। अगर आप भी पबजी के दीवाने हैं तो आपको ये खबर थोड़ा परेशान कर सकती है क्योंकि कंपनी ने आज यानी 4 अप्रैल की रात 12 बजे PUBG Mobile गेम को बंद किया जाएगा। यूजर्स अब इस गेम को कल यानी 5 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद ही खेल सकेंगे। यानी पूरे 24 घंटे के लिए pubg shutting down in india बंद किया जा रहा है।

कंपनी की ओर से यूजर्स को ‘Temporary Suspension of Service’ के नाम से नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है जिससे की यूजर्स को पहले ही इसकी जानकारी मिल जाए। पबजी गेम की पैरेंट कंपनी Tencent का कहना है कि 24 घंटे के लिए शटडाउन का निर्णय उन लोगों के लिए लिया गया है जिन्होंने कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। फिलहाल भारत में इसे बंद किया जाएगा या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि PUBG को चीन और हांगकांग, मकाउ और ताइवान में बंद किया जा रहा है।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते PUBG समेत कई ऑनलाइन गेम के यूजर्स की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। भारत में कोरोनावायरस से अब तक 25,00 से ज्यादा लोग संक्रमित है तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।