खुशखबरी: 1 साल के लिए फ्री में मिलेगी Reliance Jio की ये सर्विस

नई दिल्ली: Reliance Jio एक साल का फ्री में मेंबरशिप ऑटो-रिन्यु कर रहा है। यानी अब आपको मेंबरशिप के लिए री-एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा बल्कि कंपनी खुद इसे री-एक्टिवेट करेगी। इस मेंबरशिप में ग्राहकों को एक्सट्रा डाटा और रिलायंस जियो ऐप्स का एक्सेस फ्री में मिलेगा। पहले इस मेंबरशिप खत्म होने पर ग्राहकों को 99 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता था। जिसमें एक साल की वैधता मिलती थी।

अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मेंबरशिप की वैधता कितनी बची है और कंपनी ने मेंबरशिप को आगे बढ़ाया है या नहीं। इसे MyJio ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए पहले अपने फोन में जियो ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर अपने जियो नंबर से लॉगिंग करना होगा। इसके बाद My Plan में जाएं। यहां Jio Prime membership सेक्शन पर क्लिक करें। अगर आपका मेंबरशिप री-एक्टिवेट हो गया होगा तो Your request to avail free JioPrime membership for a year has been registered successfully लिखा एक मैसेज दिखाई देगा, जिससे पता चल जाएगा कि कंपनी ने आपकी Reliance Jio Prime मेंबरशिप को फ्री में एक साल के लिए बढ़ा दिया है।

Jio प्राइम मेबरशिप में ग्राहकों को बेहतरीन टैरिफ ऑफर देता है, जहां नॉन-प्राइम यूजर्स की तुलना में 50 फीसदी अधिक वेल्यू मिलता है। जियो प्राइम मेंबर्स को जियो Suite का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है। इसमें लाइव टीवी चैनल, फिल्म, टीवी शो, सॉन्ग, मैगजीन और न्यूज पेपर का कंटेंट लाइब्रेरी शामिल होता है। गौरतलब है कि जियो अपने यूजर्स के लिए हर दिन कुछ नया करता है ताकि ग्राहकों को किसी अन्य टेलीकॉम कंपनी की तरफ जाने से रोका जा सके।