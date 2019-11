Jio ने तीन नए प्लान्स किए लॉन्च, अनलिमिडेट कॉलिंग के साथ हर दिन मिलेगा 2GB डेटा

नई दिल्ली: Reliance Jio ने अपने प्री-पेड यूजर्स के लिए तीन नए प्लान लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इन प्लान्स का नाम all in one रखा है। इसकी खासियत है कि इसमें हर रोज यूजर्स को 2 जीबी डाटा मिलेगा। इसके अलावा इस पैक में यूजर्स को 1000 मिनट फ्री IUC कॉलिंग है। यानी जियो से दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट तक फ्री बात कर सकेंगे। जियो से जियो पर कॉलिंग पहले से ही फ्री है। बता दें कि 1000 मिनट सिर्फ हर महीने नॉन जियो यूजर्स को कॉल कर पाएंगे।

Reliance Jio के All in one प्लान्स में 222 रुपये, 333 रुपये और 444 रुपये वाले रीचार्ज पैक शामिल हैं। अगर 222 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को 28 दिनों की वैधता के साथ जियो से जियो नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही हर दिन 2GB डेटा भी मिलेगा। इसके अलावा जियो से दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट की फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। 333 रुपये वाले प्लान की वैधता 2 महीने की है जिसमें यूजर्स को प्रतिदिन 2GB डेटा भी मिलेगा। साथ ही इस प्लान में जियो टु जियो फ्री कॉलिंग और नॉन जियो नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट्स हर महीने फ्री मिलेंगे। वहीं 444 रुपये वाले रीचार्ज प्लान में तीन महीने की वैधता के साथ हर दिन 2GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा नॉन जियो के लिए हर महीने 1000 मिनट फ्री मिलेगा। साथ ही जियो टु जियो फ्री कॉलिंग मिलेगी।

इससे पहले रिलायंस जियो ने अपने सबसे सस्ते दो प्लान को बंद कर दिया है। जियो के ये दो पैक 19 रुपये और 52 रुपये वाले हैं। अगर 19 रुपये वाले पैक की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 20 फ्री मैसेज और 150GB डेटा का लाभ मिलता था। वहीं 52 रुपये वाले रीचार्ज में हर 1.05 जीबी डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 70SMS का लाभ मिलता था। गौरतलब है कि हाल ही में जियों ने ऐलान किया है कि यूजर्स को दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 6 पैसे प्रति मिनट की दर से भुगतान करना होगा। साथ ही जियों ने कहा कि TRAI के नियम की वजह से हमे ये फैसला लेना उठा पड़ा है, जो अस्थाई कदम है। कंपनी का कहना है कि IUC के खत्म होते ही कॉलिंग को फ्री कर दिया जाएगा।