सावधान ! पब्लिक प्लेस पर फोन किया चार्ज, तो बैंक खाता हो जाएगा साफ

जयपुरPublished: Jul 27, 2023 07:49:03 pm Submitted by: जमील खान

How To Stay Safe From Juice Jacking Scam : सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट बेहद सुविधाजनक होते हैं, जो हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाते हैं जब हमारे मोबाइल फोन या अन्य उपकरणों की बैटरी खत्म हो जाती है।

How To Stay Safe From Juice Jacking Scam