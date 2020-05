Tiktok Vs Mitron: 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हुआ ये भारतीय ऐप, जानें कैसे करें इस्तेमाल

नई दिल्ली। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ऐप Tiktok की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले यूट्यूब और अब Mitron App टिकटॉक ( Mitron Vs Tiktok ) के लिए परेशानी का कारण बनने लगा है। दरअसल, Mitron ऐप को एक महीने पहले ही लॉन्च किया गया है, लेकिन देखते ही देखते बेहद कम समय में इसे करीब 50 लाख से ज्यादा बार Google Play Store से डाउनलोड किया गया है। इतना ही नहीं, यूजर्स की तरफ से इस ऐप को पॉजिटिव रेटिंग भी तेजी से दी जा रही है। हालांकि कुछ यूजर्स ने कमेंट देते हुए कहा कि Mitron App में कई बग्स और कई फीचर्स मिसिंग हैं, लेकिन भारतीय ऐप होने के कारण हम इसे सपोर्ट करते हैं।

क्या है Mitron App

बता दें की Mitron App को IIT रुड़की के छात्र शिवांक अग्रवाल ने तैयार किया है। इस ऐप को फिलहाल एंड्रॉयए यूजर्स के लिए पेश किया गया है। यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर इस ऐप को 7वें नंबर पर रखा गया है। Mitron App की रेटिंग 4.7 है। Mitron App एक फ्री शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि हमारा मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां दुनियाभर के लोगों छोटे वीडियो के जरिए एंटरटेन हो सके।

How to use Mitron App

अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Mitron App को गूगल प्ले स्टोर से अपने फोन में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आईओएस यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका इस्तेमाल काफी आसान है। टिकटॉक की तरह इसे भी बिना अकाउंट बनाएं वीडियो देख सकते हैं। हालांकि वीडियो अपलोड करने के लिए अकाउंट का बनाना जरूरी होगा।