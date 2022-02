Paytm का नया "Tap to Pay" फीचर, बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे पेमेंट, जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल

पेटीएम के इस नए फीचर के जरिए यूजर्स अपने मोबाइल फोन से कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर्स को पीओएस (PoS- Point of Sale) मशीन पर सिर्फ अपना फोन टैप करना होगा, इतना करते ही पेमेंट पूरी हो जाएगी। खास बात ये है कि पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी।

नई दिल्ली Updated: February 02, 2022 08:02:49 pm

देश की प्रसिद्ध डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए एक नया और बेहद शानदार फीचर लेकर आई है। पेटीएम ने इस नए फीचर को टैप टू पे (Tap to Pay) का नाम दिया है। इस नए फीचर के जरिए पेटीएम यूजर्स अपने मोबाइल फोन से कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर्स को पीओएस (PoS- Point of Sale) मशीन पर सिर्फ अपना फोन टैप करना होगा, इतना करते ही पेमेंट पूरी हो जाएगी।

Tap to Pay with Paytm Feature:

क्रेडिट या डेबिट कार्ड करना होगा लिंक:

पेटीएम का टैप टू पे फीचर सैमसंग पे की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर्स को पेटीएम ऐप में अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लिंक करना होगा। पेटीएम में कार्ड लिंक करने के बाद जब आप PoS मशीन पर अपना मोबाइल फोन टैप करेंगे तो उस लिंक्ड कार्ड से रकम कट जाएगी।





ऐसे काम करता है Tap to Pay फीचर:

बता दें कि ‘टैप टू पे’ फीचर एनएफसी (NFC- Near-Field Communication) टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करती है और यूजर्स को PoS मशीनों पर स्मार्टफोन को टैप करके कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करती है। इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाले दोनों डिवाइस, मोबाइल फोन और PoS मशीन के बीच करीब 4 सेंटीमीटर का ही फासला रहता है। यदि पेमेंट करते समय मोबाइल फोन और PoS मशीन के बीच ज्यादा गैप रहेगा तो पेमेंट पूरी होने में दिक्कतें आती हैं।



बिना इंटरनेट, पेमेंट की सुविधा:

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर की सबसे खास बात ये है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए न तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इस फीचर का सबसे ज्यादा फायदा देश के उन जगहों पर होगा, जहां अभी भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या है।



इस फीचर के जरिए आप उन सभी जगहों जैसे- दुकान, शोरूम, रेस्टॉरेंट, सुपर मार्केट, होटल, पेट्रोल पंप, ग्रोसरी स्टोर आदि पर पेटीएम के टैप टू पे फीचर का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकते हैं, जहां PoS मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पेटीएम के इस फीचर से आप 5000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं. 5000 रुपये से अधिक का पेमेंट करने के लिए आपको अपने कार्ड का पिन नंबर डालना होगा।

'Paytm Tap to Pay' फीचर को इस्तेमाल करने के स्टेप्स:



– अपने मोबाइल फोन में आपको सबसे पहले Paytm ऐप डाउनलोड या अपडेट कर लें।



– अब पेटीएम ऐप खोलें और 'Tap to Pay' पर क्लिक करें। अब आप अपने पेटीएम ऐप के साथ कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड लिंक करें। अगर आपके पेटीएम में पहले से ही कोई कार्ड लिंक है तो फिर आपको दोबारा इसमें कोई कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है।



– अब टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ने के बाद, एक्सेप्ट करें और ओटीपी के जरिए लॉगिन करें।



– इतना कुछ करने के बाद आपके मोबाइल फोन में 'Tap to Pay' फीचर एक्टिवेट हो जाएगा।



– अब 'Tap to Pay' फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले NFC इनेबल करें।



– अब 'Tap to Pay' पर क्लिक करें और अपने मोबाइल फोन को PoS मशीन के पास ले जाएं।



– ध्यान रहे कि आपको PoS मशीन के पास तब तक अपना मोबाइल फोन रखना है जब तक पेमेंट पूरी न हो जाए। बस पेमेंट होने के बाद आप निश्चिंत होके जा सकते हैं।







