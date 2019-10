WhatsApp गूगल प्ले स्टोर से हुआ गायब, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर की टेलीग्राम की जमकर तारीफ

नई दिल्ली: दुनियाभर के WhatsApp यूजर्स के लिए बुरी खबर है क्योंकि ये ऐप गूगल प्ले-स्टोर से गायब हो गया है। हालांकि प्ले-स्टोर पर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप दिखाई दे रहा है। दरअसल 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के करीब व्हाट्सएप प्ल-स्टोर से गायब हुआ था। इसके 2 बजे के बाद WhatsApp वापस प्ले स्टोर पर दिखने लगा था। इसकी जानकारी एंड्रॉयड पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दी, जिसकी पुष्टि WABetaInfo ने भी ट्वीट करके की है।

Google Play Store से WhatsApp के गायब होने की समस्या का सामना सिर्फ नीदरलैंड और यूके के यूजर्स को करना पड़ा था। वहां के यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को सर्च नहीं कर पा रहे थे। कुछ यूजर्स ने स्क्रीन शॉट भी शेयर किया जिसमे WhatsApp के मेन ऐप के अलावा अन्य सभी ऐप दिखाई दे रहे थे, जिसमें WhatsApp Business ऐप भी दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा कि गूगल प्ले स्टोर से Whatsapp गायब हो गया है और अब समय आ गया है टेलीग्राम से जुड़ने का।

WhatsApp Messenger should be available again on the Play Store. pic.twitter.com/tWHmhiSZsp

WhatsApp Messenger has been disappeared from the play store it's time to switch to telegram. pic.twitter.com/jB9TXY4v94