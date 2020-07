WhatsApp में जुड़ने वाले हैं नये फीचर्स, यूजर्स को मिलेगा जबरदस्त एक्सपीरियंस

अब कंपनी एक बार फिर से अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार है और इसमें कई नए और जरूरी फीचर्स को ऐड किया जाएगा। ( Need whatsapp features ) ( whatsapp features and utilities )

नई दिल्ली: दुनियाभर में करोड़ों लोगों की पहली पसंद बने व्हाट्सएप ( WhatsApp ) में जल्दी कुछ नए फीचर्स ( whatsapp features ) ( new whatsapp features ) को शामिल किया जाने वाला है। आपने देखा होगा कि कंपनी समय-समय पर इस ऐप में बड़े बदलाव करती रहती है और कई सारे फीचर्स को भी ऐड करती रहती है जिससे यूजर्स को मैसेजिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। अब कंपनी एक बार फिर से अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार है और इसमें कई नए और जरूरी फीचर्स को ऐड किया जाएगा। ( Need whatsapp features ) ( whatsapp features and utilities )

अगर बात करें इन फीचर्स की तो इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग एप एनीमेटेड स्टीकर्स, डार्क मोड, क्यू आर कोड स्कैनर जैसे फीचर्स को शामिल किया जाएगा। इन फीचर्स की मदद से आपको इस्तेमाल करना और ज्यादा मजेदार और फायदेमंद हो जाएगा और यूजर्स को काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा।

आपको बता दें कि व्हाट्सएप में अपने टि्वटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि जल्द यूजर इन सब फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि कंपनी पिछले कुछ वर्षों में कई सारे फीचर्स को ऐड कर चुकी है और इनमें से ज्यादातर फीचर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफार्म के रूप में एप्लीकेशन के यूज को बढ़ाने के लिए हैं।

इस बात में कोई भी शक नहीं है कि नए फीचर्स एंड होने के बाद व्हाट्सएप और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा।

जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप में जल्दी एनीमेटेड स्टीकर जुड़ेगे जैसा कि आपने टेलीग्राम में भी इस्तेमाल किया होगा और साथ ही साथ फेसबुक में भी यह स्टिकर आपको दिखाई देते हैं। WhatsApp v2.20.194.7 बीटा वर्ज़न एंड्रॉयड का है, जबकि आईफोन का WhatsApp v2.20.70.26 बीटा वर्ज़न है। यदि आपके पास भी यह बीटा वर्ज़न हैं, तो आप भी इस नए एनिमेटड स्टीकर्स को टेस्ट कर सकते हैं।

जितने भी मैसेजेस एप्स मौजूद है उनमें से ज्यादातर में नाइट मॉड या डार्क मॉड दिया जाता है जिससे आप आसानी से रात में भी मैसेज कर सकें और आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो लेकिन व्हाट्सएप में अभी यह फीचर अवेलेबल नहीं था लेकिन अब जल्दी कंपनी व्हाट्सएप में यह फीचर भी अवेलेबल करवाएगी। जब वॉट्सऐप पर यूज़र डार्क मोड एक्टिव करेंगे तो आउटगोइंग बबल का कलर बदला हुआ मिलेगा।

वॉट्सऐप के क्यूआर कोड (QR Code scan) से यूज़र्स के लिए कॉन्टैक्ट को स्कैन करके उनकी लिस्ट में ऐड करना काफी आसान हो जाएगा। QR कोड स्कैनिंग को सबसे पहले iOS बीटा में पेश किया गया था और अब ऐप को एंड्रॉएड बीटा के लिए तैयार किया जा रहा है। ये फीचर ऐप के 2.20.171 वर्जन में उपलब्ध है।