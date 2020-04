WhatsApp Trick: अब 8 लोग एक साथ कर सकेंगे Video Calling , जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली: Whatsapp इन दिनों अपने नए-नए फीचर्स को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यही वजह है कि कंपनी ने लंबे इंतजार के बाद Whatsapp Video Call फीचर को अपडेट करके रोल आउट कर दिया है। यानी अब व्हाट्सऐप यूजर एक साथ 8 लोगों से वीडियो चैट ( Whatsapp Video Chat ) कर सकते हैं। अभी तक इसकी लिमिट सिर्फ 4 लोगों की थी। चलिए विस्तार से बताते हैं कि अभी ये अपडेट किन यूजर्स के लिए ( WhatsApp trick ) किया गया है और इसका इस्तेमाल को कैसे करेंगे।

How to Add 8 People to Whatsapp Video Calling

कंपनी ने फिलहाल नए फीचर को Beta Version 2.20.133 on Android और Version 2.20.50.25 on iOS के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आपका व्हाट्सऐप इस वर्जन का है तो आज ही उसे अपडेट करें और इस शानदार फीचर का इस्तेमाल अपने परिवार वाले, दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए करें। इसके लिए सबसे पहले आप किसी दोस्त को वीडियो कॉल करें और फिर एक के बाद एक सदस्य को ऐड करते जाएं।

Video Calling में हुआ तेजी से इजाफा

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉलिंग (video calling platforms) में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिला है और यही वजह है कि व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स की सुविधा का ध्यान देते हुए इस फीचर को जल्द से जल्द पेश करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद कुछ यूजर्स के लिए इसे रोल आउट कर दिया गया है और माना जा रहा है जल्द ही बाकी यूजर्स के लिए भी रोल आउट किया जाएगा।