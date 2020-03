WHO की नई शुरूआत, सीधे Whatsapp पर भेजेगा कोरोना वायरस से जुड़ी लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

नई दिल्ली: कोरोनावायरस महामारी के बीच world health organization ( WHO ) द्वारा कही की भी बात बेहद मायने रखती है। इसीलिए अब लोगों से सीधे जुड़ने के लिए WHO ने एक नई शुरूआत की है। who अब Whatsapp पर हेल्थ अलर्ट भेजेगा। ताकि लोगों को 24.7 कोरोना वायरस के बारे में आधिकारिक और सटीक जानकारी मिलती रहे।

इसके लिए आपको सिर्फ +41 79 893 1892 को अपने फोन में सेव कर इस नंबर पर अपने व्हाट्सऐप से hi भेजना होगा। आपके टेक्स्ट भेजते ही उनकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी यानि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलने लगेगी।

Coronavirus टेस्टिंग लैब और अस्पताल की जानकारी देगा MapmyIndia Maps

आपको बता दें कि व्हाट्सऐप ने पहले भी कोरोना वायरस के लिए एक होमपेज बनाया था ( whatsapp.com/coronavirus) इस होमपेज के जरिए भी आप who से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं।

इन भाषाओं में मिलेंगे अलर्ट-

फिलहाल इस सर्विस को सिर्फ English में शुरू किया गया है लेकिन जल्द ही इसे चायनीज (मंडारिन), रूसी, सेपेनिश, अरबी और फ्रेंच भाषा में भी शुरू कर दिया जाएगा।

क्या होगा इन अलर्ट्स में-

Who इन हेल्थ अल्रर्ट के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट के साथ लोगों को कोरोना से बचने की जानकारी भी देगा। इसके अलावा आपको कई देशों की हेल्पलाइन नंबर भी इस पर मिल जाएंगे।

Whatsapp ने दिया है 1 मिलियन डॉलर का अनुदान- व्हाट्सऐप ने कोरोना से जुड़ी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग के लिए 1 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। ताकि कोरोना के बारे में फैल रही अफवाहों को रोका जा सके।