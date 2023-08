Elon Musk करने जा रहे हैं यह काम, अब सिर्फ ट्वीट की नहीं, जॉब ढूंढने में भी मदद करेगा एक्स

जयपुरPublished: Aug 22, 2023 05:49:55 pm Submitted by: जमील खान

X To let Users Search For Jobs : एक्स (पूर्व में ट्विटर) जल्द ही एक नौकरी खोज सुविधा शुरू करेगा। इससे यूजर्स सीधे प्लेटफॉर्म पर नौकरी ढूंढ सकेंगे। एक्स न्यूज को कवर करने वाले एटदरेट एक्‍सडेली ने पोस्ट किया कि एलन मस्क की एआई कंपनी ने एटदरेट एक्‍सहाइरिंग के माध्यम से अपने पेज पर नौकरी लिस्टिंग पोस्ट करना शुरू कर दिया है।

