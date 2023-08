गाने के बोल भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, Youtube पर गुनगुना कर ढूंढ सकते हैं अपना मनपसंद गाना

जयपुरPublished: Aug 24, 2023 05:38:36 pm Submitted by: जमील खान

Youtube Will Llow You To Search Songs by Humming : गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने घोषणा की है कि वह एंड्रॉइड पर एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर गुनगुनाकर गाना सर्च करने में मदद देगा। कंपनी ने मंगलवार को 'यूट्यूब टेस्ट फीचर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स' पेज पर कहा, हम लोगों के लिए वर्तमान में चल रहे गाने को गुनगुनाकर या रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर गाना सर्च करने की क्षमता का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।

Youtube Will Allow You To Search Songs by Humming