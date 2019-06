BSNL ने 4G Plus सर्विस लॉन्च की, अब नेटवर्क के बिना भी स्मार्टफोन पर चला सकेंगे इंटरनेट

नई दिल्ली: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ( bsnl ) आए दिन अपने यूजर्स को बनाए रखने के लिए नए-नए ऑफर्स पेश करती रहती है। इसी कड़ी में कंपनी ने BSNL 4G Plus सर्विस लॉन्च की है। कंपनी के इस नई सर्विस के जरिए यूजर्स देशभर में मौजूद वाई-फाई हॉटस्पॉर्ट की मदद से अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नई सर्विस की ख़ास बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन पर 4 जी नेटवर्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स BSNL 4G Plus सर्विस का फायदा Extensible Authentication Protocol ( EAP ), Non EAP और ऐप के जरिए उठा सकते हैं। इसकी मदद से यूजर्स वाई-फाई को अपने नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

EAP से नंबर एक्टिवेट करने का तरीका

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर WiFi ऑन करें।

2. इसके बाद BSNL 4G Plus SSID को चुने।

3. अब EAP को सेलेक्ट कर सिम ऑथेटिकेशन करें।

4. इसके बाद BSNL सिम स्लॉट पर क्लिक करें।

5. एक बार सिम ऑथेटिकेट होने के बाद नेटवर्क को ज्वाइन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

Non-EAP से नंबर एक्टिवेट करने का तरीका

1. इसके लिए भी अपने स्मार्टफोन पर WiFi ऑन करें।

2. अब BSNL 4G Plus SSID को चुनाव कर अपना मोबाइल नंबर डाले

3. इसके बाद आपके फोन पर पिन आएगा उसे एंटर करें

4. इतना करने के बाद आप लॉगइन कर सकेंगे

App से नंबर एक्टिवेट करने का तरीका

1. प्लेस्टोर से BSNL 4G Plus-Seamless वाई-फाई ऐप डाउनलोड करें

2. अब आप अपने BSNL नंबर को एंटर कर लॉग-इन करें

3. इसके बाद आप ऑफलोड पर क्लिक कर BSNL 4G Plus पर लॉगइन कर पाएंगे।

4. ध्यान रहे इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए BSNL सिम को प्राइमरी स्लॉट पर रखना होगा