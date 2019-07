Coolpad Cool 3 Plus को आज भारत में किया जाएगा लॉन्च, जानिए कीमत

नई दिल्ली: coolpad काफी लंबे समय के बाद भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इस हैंडसेट को Coolpad Cool 3 Plus के नाम से लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप नॉच के साथ नैरो बेजल्स दिया जा सकता है। बता दें कि Coolpad Cool 3 Plus भारतीय मार्केट में लॉन्च हो चुके हैंडसेट Cool 3 का अपग्रेड वर्जन है। Cool 3 को 5,999 रुपये में पेश किया गया था तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी Cool 3 Plus को 7,999 रुपये में पेश कर सकती है।

गौरतलब है कि कंपनी ने Coolpad Cool 3 में 5.7 इंच एचडी प्लस डिस्प्ल दिया है। इस स्मार्टफोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% है। फोन में octa-core Unisoc processor का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने फोन को 2 जीबी रैम में पेश किया है और इसमें 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गयी है। Cool 3 ड्यूल कलर ग्लॉसी बैक फिनिश के साथ है।

फोटोग्राफी के लिए रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 8-मेगापिक्सल सेंसर और दूसरा 0.3-मेगापिक्सल सेंसर कैमरा मौजूद है। वहीं सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन में पावर बैकअप के लिए 3000mAh की बैटरी दी है। फोन फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।