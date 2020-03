Coronavirus के चलते 108MP कैमरे वाला Xiaomi Mi 10 भारत में नहीं होगा लॉन्च

नई दिल्ली: Realme के बाद अब शाओमी इंडिया ने भी अपने 108-मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन Xiaomi Mi 10 की भारत में लॉन्चिंग रद्द कर दी है। इससे पहले कंपनी ने ट्वीट करके जानकारी दिया था कि 31 मार्च को भारत में Xiaomi Mi 10 को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। दरअसल, कल यानी 24 मार्च को रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने का आदेश दिया है, जिसके बाद ये सभी स्मार्टफोन कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को कैंसिल कर रही है।

