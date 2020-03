Coronavirus Outbreak: Xiaomi के बाद अब Vivo डोनेट करेगा N95 मास्क

नई दिल्ली: चीन की मोबाइल कंपनी Vivo ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है कि वो Vivo V19 को कुछ समय के लिए टाल रही है और कोरोनावायरस से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए N95 मास्क बनाने का काम कर रही है। कंपनी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि उनका फोकस COVID-19 से लड़ने के लिए रिसोर्स लाने पर है। कंपनी N95 मास्कनडॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कस को डोनेट करेगी।

It’s a difficult time and the world needs all the help it can get.

We are doing our bit to help curb the spread of COVID-19.#vivontGiveUp #CoronaVirus #Covid19 #StayHome #FlattenTheCurve #Quarantine pic.twitter.com/6gXG2s3IHw