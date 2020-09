खत्म होने वाला है Poco X3 का इंतजार, जानिए भारत में कब लांच होगा यह दमदार फोन

नई दिल्ली। भारत में पोको के नए स्मार्टफोन Poco X3 का इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा है। अब यह इंतजार की घडिय़ां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। कंपनी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर जानकारी देकर बताया है कि आने वाली 22 सितंबर को पोको एक्स 3 को लांच किया जाएगा। जिसकी सेल फ्लिपकार्ट पर की जाएगी। जानकारों की मानें तो पोको का यह नया फोन पोको सी3 से थोड़ा बदला हुआ वैरिएंट है, जिसकी पिछले हफ्ते की लांचिंग यूरोप में की गई है। माना जा रहा है कि इस नए फोन में भी पोको एक्स3 की तरह 732जी एसओसी प्रोसेसर दिया जा सकता है।

It's time to redefine #SmoothAF.



Get ready for the #POCOX3. Arriving on 22nd September at 12 noon on @Flipkart.



To know something that you don't, visit here: https://t.co/NSmwqs6yLY pic.twitter.com/lbeTQfpK9m