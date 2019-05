Google Pixel 3 XL स्मार्टफोन हुआ पहले से काफी सस्ता, 28,000 रुपये की हुई कटौती

नई दिल्ली: google ने अपने दो लेटेस्ट स्मार्टफोन Pixel 3a और Pixel 3a XL को हाल में ही लॉन्च किया है। अब मार्केट में इन स्मार्टफोन्स की बिक्री के साथ ही कंपनी ने अपने पिछले साल लॉन्च किए गए Pixel 3 XL की कीमत में कटौती कर दी है। google pixel 3 XL को अक्टूबर 2018 में 83,000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया गया था। अब ग्राहक इस स्मार्टफोन को 54,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस कीमत में आपको हैंडसेट का 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा।

Google Pixel 3 XL की कीमत में 28,000 रुपये की कटौती की गई है। ग्राहक इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स साइट अमेज़न ( Amazon ) से 55,478 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन को नो-कॉस्ट ईएमआई पर भीखरीदा जा सकता है। ग्राहकों को इस डिवाइस में Clearly White, Just Black और Not Pink कलर का ऑप्शन मिलेगा।

Google Pixel 3XL में 6.3 इंच का क्वाडएचडी प्लस फ्लैक्सिबल ओलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेज्यूलेशन (1440x2960 पिक्सल) है। पावर के लिए फोन में 3430 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसमें भी 8 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप है। वहीं, फोन के बैक पर एक ही कैमरा दिया गया है जो 12.2 मेगापिक्सल वाला है। गूगल के दोनों स्मार्टफोन सिंगल सिम वाले हैं और वॉटर डस्ट रेसिस्टेंट के साथ आते हैं।

