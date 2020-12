चाइनीज कंपनियों को टक्कर देने के लिए LAVA लॉन्च करेगा गेमिंग स्मार्टफोन, जानिए कीमत के बारे में

स्मार्टफोन के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। इसी वजह से चाइनीज कंपनियां इंडियन मार्केट में अपने नए-नए स्मार्टफोन लॉन्च करती रहती हैं। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज कंपनियों के स्मार्टफोन्स की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में अब स्वदेशी कंपनियां भी इन चाइनीज कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने स्मार्टफोन लॉन्व कर रही हैं। इसी कड़ी में इंडियन स्मार्टफोन कंपनी Lava भी जल्द ही अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी लावा ने एक ट्वीट के जरिए दी।

ट्वीट में किया अपकमिंग फोन को टीज

Lava अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को सोशल मीडिया पर लगातार टीज कर रही है। लावा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर अपने अपकमिंग फोन को टीज करते हुए जानकारी दी है कि वह इस गेम के जरिए स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगा। लावा ने इस ट्वीट को हैषटैग ’अब दुनिया देखेगी’ के साथ पोस्ट किया।

यह भी पढ़ें -iphone 12 ने मात्र 2 सप्ताह में ही बनाया रिकॉर्ड, सैमसंग सहित इन स्मार्टफोन्स को छोड़ा पीछे

The tables are turning and we’re all ready to change the game!

Stay tuned, because you have seen nothing yet! #AbDuniyaDekhegi pic.twitter.com/QGplqDEJWN