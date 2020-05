MIUI 12 India 2020: 19 मई को दुनियाभर के लिए MIUI 12 होगा लॉन्च, जानें खासियत

नई दिल्ली: चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने MIUI 12 को चीन के बाद अब दुनियाभर में 19 मई को लॉन्च करने जा रही है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। नए अपडेट का बीटा वर्जन नंबर 20.4.27 है। एमआईयूआई 12 आने के बाद यूजर्स को डार्क मोड, फिटनेस फीचर समेत कई फीचर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाल ही में आयी एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए अपडेट को Xiaomi Smartphones के लिए जून 2020 तक जारी किया जाएगा।

