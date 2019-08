ट्रिपल रियर कैमरे के साथ Motorola One Action लॉन्च, जानिए कीमत व फीचर्स

नई दिल्ली: Motorola One Action को यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन के फ्रंट में इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है जो 117 डिग्री अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस से लैस है। यानी आप फोन को वर्टिकली पकड़कर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोटोरोला वन एक्शन की कीमत 259 यूरो (करीब 20,400 रुपये) रखी गयी है। भारत में फोन को 23 अगस्त को पेश किया जाएगा।

Introducing the MotorolaOne Action, the first-ever ultra-wide action cam. Get ready for an unrivaled cinematic experience, thanks to the breathtaking CinemaVision (21:9) FHD+ display. Capture the action! #Motorola #MotorolaOneAction pic.twitter.com/JyzKI7zwXe