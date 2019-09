ट्रैफिक लाइट के लिए मुंबई पुलिस ने किया OnePlus 7T कैमरे का इस्तेमाल

नई दिल्ली: मुंबई पुलिस एक बार अपने ट्वीट की वजह से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की है जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस फोटो में वनप्लस 7टी के कैमरे का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक लाइट को दिखाने की कोशिश की है। बता दे कि 26 सितंबर को भारत में OnePlus 7T को लॉन्च किया है जिसके बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है।

मुंबई पुलिस ने ट्वीट में लिखा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा ट्रैफिक लाइट पर निगाह रखें। दरअसल मुंबई पुलिस लोगों को जागरूक करना चाहती है कि ड्राइविंग के दौरान लोग फोन पर बिजी रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ऐसे में फोन के अलावा लोग ट्रैफिक लाइट्स पर भी नजर रखें। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक लाइट के लिए OnePlus 7T सहारा लेते हुए ये संदेश देना ज्यादा जरूरी समझा।

Always keep your eyes on the traffic light to ensure safety. #TrafficSafety. pic.twitter.com/oE70diTTeW