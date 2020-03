James Bond अपनी अगली फिल्म में Nokia 8.2 इस्तेमाल करते हुए आएंगे नजर

नई दिल्ली: HMD Global जल्द ही Nokia ब्रांड के नए स्मार्टफोन Nokia 8.2 को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इसके प्रमोशन के लिए हॉलीवुड एक्टर James Bond के साथ पार्टनरशिप किया है। इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर देखी गयीह है, जिसमें James Bond नोकिया 8.2 के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही फोटो पर उनकी आने वाली फिल्म “No time to die” को भी प्रमोट किया गया है। James Bond के हाथ में Nokia 8.2 वाली तस्वीर को उनकी फिल्म No time to die के ट्रेलर से लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Nokia 8.2 5G के साथ Nokia 5.2, Nokia 8.2 5G, Nokia 1.3 और Nokia C2 को लॉन्च कर सकता है। इससे पहले इन फोन्स को MWC 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस इवेंट को रोक दिया गया है। ऐसे में अब Nokia ने ऐलान किया है कि 19 मार्च को लंदन में एक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है जहां कंपनी अपने कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। फिलहाल फोन से जुड़े फीचर्स को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है।

इस बीच लॉन्चिंग से पहले Nokia 5.2 को Geekbench पर स्पॉट किया गया है, जहां फोन से जुड़े कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। Nokia 5.2 स्मार्टफोन को यूएस मार्केट में Snapdragon 660 या 665 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा फोन में 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज दी जा सकती है और फोन को 6GB रैम के साथ भी उतारा जाएगा, जिसमें 64GB इंटरनल मेमोरी दी जा सकती है। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया है। ये स्मार्टफोन Android 10 ओएस पर रन करेगा। फिलहाल कंपनी की ओर से फोन से जुड़े फीचर्स को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गयी है।

हाल ही में लीक हुई खबर की मानें तो Nokia 5.2 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप का जिक्र किया गया है। ऐसे में 16MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का सेकेंडरी कैमरा दिया जाएगा। वहीं सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया जा सकता है। फोन में 6.2 इंच का एलसीडी डिस्प्ले उपलब्ध हो सकता है। पावर के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी दी जाएगी।