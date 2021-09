Nokia G50: नोकिया का नया 5G स्मार्टफोन G50 हुआ लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। नोकिया मोबाइल फोन मार्केट में सबसे पुरानी और जानी-मानी कंपनियों में से एक है। स्मार्टफोन्स के आने से पहले नोकिया के मोबाइल फोन्स का दुनियाभर में बोलबाला था। पर स्मार्टफोन के इस दौर में नोकिया भी शामिल हो चुका है और कंपनी अपने कई स्मार्टफोन्स पहले लॉन्च भी कर चुकी है। इसी लिस्ट में एक नया नाम जोड़ते हुए HMD Global/Nokia ने हाल ही में एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसका नाम Nokia G50 है। इस बारे में नोकिया ने ट्वीट करके जानकारी दी।

