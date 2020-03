अब ATM से कर सकते हैं Jio का रीचार्ज, कंपनी ने ट्वीट करके दी जानकारी

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Relaince Jio) ने अपने यूजर्स के लिए एक खास सर्विस शुरू की है। इसके तहत यूजर्स अपने मोबाइल का रीचार्ज ATM से कर सकते हैं। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।

Recharge your Jio number at your nearest ATM. #JioTogether#CoronaHaaregaIndiaJeetega #StayHomeStaySafe #StayConnected #JioDigitalLife pic.twitter.com/ztXQ2YaKuc