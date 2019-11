Oppo Reno 3 Pro 5G की टीजर जारी, इन खास फीचर्स से है लैस

नई दिल्ली: Oppo के उपाध्यक्ष और ग्लोबल मार्केटिंग के अध्यक्ष ब्राइन शेन ने Oppo Reno 3 Pro 5G की एक फोटो शेयर की है, जिससे ये पता चलता है कि फोन का बेज़ल बेहद ही पतला है। साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि ये सबसे पतला 5G Smartphone होगा। इसके अलावा फोटो से ये जानकारी सामने आयी है कि फोन में एक पतली लाइन दी गयी है जो पावर बटन का काम करता है और इसमें एलईडी लगी हुई है, जिससे नोटिफिकेशन का पता चलेगा।

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b