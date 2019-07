Realme 3 का नया कलर वेरिएंट जल्द भारत में होगा लॉन्च, जानिए कीमत

नई दिल्ली: Realme 3 का नया कलर वेरिएंट जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉम ट्विटर पर एक यूजर्स Ishan Agarwal ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि Realme 3 का Diamond Red कलर ऑप्शन जल्द ही पेश किया जा सकता है। फिलहाल नए वेरिएंट को लेकर कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गयी है। इस फोन को भारत में मार्च में पेश किया गया था। फिलहाल ये स्मार्टफोन Black, Dynamic Black और Radiant Blue कलर ऑप्शन में सेल के लिए उपलब्ध है।

Realme 3 Diamond Red colour options is launching very soon in India. It will be available in all the present storage options, So, like it? #realme #realme3 pic.twitter.com/L2lKj5MaL6