पहली सेल में Realme 5 Pro के बिके 1,30,000 यूनिट्स, कल फिर बिक्री के लिए होगा उपलब्ध

नई दिल्ली: Realme 5 Pro कल यानी 11 सितंबर को एक बार फिर फ्लैश सेल में लगाया जाएगा। इस स्मार्टफोन को ग्राहक Flipkart और कंपनी के ऑनलाइन साइट से दोपहर 12 बजे खरीद सकते हैं। बता दें कि पहली सेल के दौरान Realme 5 Pro के 1 लाख 30 हजार यूनिट्स बिके हैं। इसकी जानकारी रियलमी इंडिया के CEO Madhav Sheth ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। इतना ही नहीं इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 13,000 फीट की ऊचाई से स्काई डाइविंग की और उसका वीडियो भी साझा किया है। बता दें कि Realme 5 और Realme 5 Pro के लिए OTA अपडेट अक्टूबर में जारी किया जाएगा।

CEO of realme India @MadhavSheth1 is a man of his word who chose to conquer his fear of heights by taking the #DareToLeap challenge & skydiving from 13,000ft as promised, a feet for every 10 units of #realme5Pro sold in 1st sale. Thanks to #realme fans for making this possible! pic.twitter.com/sI0nsL8gCV