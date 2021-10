Realme GT Neo 2: रियलमी का नया स्मार्टफोन GT Neo 2 हुआ भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी रियलमी (Realme) ने आज 13 अक्टूबर 2021 को अपना नया स्मार्टफोन Realme GT Neo 2 भारत में लॉन्च किया है। इस बारे में Realme India ने ट्वीट करके भी जानकारी दी।

Introducing #realmeGTNEO2 with:

✅Snapdragon 870 5G Processor

✅120Hz E4 AMOLED Display

✅65W SuperDart Charge

& more!

Special festive price starting at ₹24,999.

Available in: 8GB+128GB, 12GB+256GB

For Flipkart+ members, Sale at 12 PM, 16th Oct.

1st sale at 00:00 Hrs, 17th Oct. pic.twitter.com/QovZlCJbOO