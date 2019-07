11 जुलाई को Redmi 7A की पहली सेल, हैंडसेट खरीदने पर 2 साल की वारंटी

नई दिल्ली: शाओमी ने नए स्मार्टफोन Redmi 7A की पहले सेल का आयोजन 11 जुलाई को किया गया है। इससे पहले शाओमी इंडिया के CEO मनु जैन ( manu jain ) ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि फोन पर कंपनी एक खास ऑफर भी दे रही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम अपने स्मार्टफोन्स की क्वालिटी पर यकीन करते है और पहली बार 1 साल की वारंटी की जगह 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। वहीं लॉन्चिंग के दौरान भी कंपनी ने एक और ऑफर पेश किया था, जिसके तहत जुलाई में Redmi 7A खरीदने वाले ग्राहकों को 200 रुपये की छूट मिलेगी। यानी 2GB रैम व 16GB स्टोरेज वेरिएंट 5,999 रुपये की जगह 5,799 रुपये में और 2GB रैम व 32GB स्टोरेज वेरिएंट 6,199 रुपये की जगह 5,999 रुपये में खरीद सकेंगे। ग्राहक फोन को Flipkart और Mi.com से दोपहर 12 बजे खरीद सकते हैं।

