Redmi 9 Prime स्मार्टफोन 4 अगस्त को होगा लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

नई दिल्ली। चीनी कंपनी शाओमी भारत में अपने नए स्मार्टफोन Redmi 9 Prime को 4 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। इसकी जानकारी Redmi ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट जारी करके दी है। Redmi Prime की लॉन्चिंग 4 अगस्त दोपहर 12 बजे होगी। इस स्मार्टफोन की बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर होगी। इस फोन को ग्रे और ग्रीन कलर वेरिएंट में पेश किया जा सकता है।

