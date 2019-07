17 जुलाई को Redmi K20 और Redmi K20 Pro होगा लॉन्च, भारत में ये होगी कीमत

नई दिल्ली: Redmi K20 और Redmi K20 Pro स्मार्टफोन को भारत में 17 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी शाओमी इंडिया ( Xiaomi ) के CEO Manu Kumar Jain ने ट्वीट करके दी है। अगर आप भी लॉन्चिंग इवेंट देखना चाहते हैं तो Flipkart या फिर Mi.com पर देख सकते हैं। दरअसल 15 जुलाई 2014 को शाओमी ने भारतीय बाजार में कदम रखा था और इस साल 15 जुलाई को शाओमी के पांच साल पूरे हो जाएंगे। बता दें कि इन दोनों स्मार्टफोन को बींजिग में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। दोनों ही स्मार्टफोन में पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया गया है।

