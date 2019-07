निर्मला सीतारमण के बजट पर पूर्व वित्त अरुण जेटली ने Tweet कर कहा...

नई दिल्ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया है। देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने बजट की शुरुआत 'मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक' का नारा दे कर किया। बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) वित्त मंत्री थे। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये बजट विकास को बढ़ावा देने वाला है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के हित में है।

Congratulations to the Hon'ble PM @narendramodi and FM @nsitharaman for the budget 2019-20. The budget besides being a policy document for boosting growth, serves the larger interest of all sectors of the Economy.