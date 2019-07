जुलाई में Redmi K20 सीरीज के साथ भारत में Redmi 7A होगा लॉन्च

नई दिल्ली: चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi अगले महीने भारत में Redmi K20 और K20 Pro को लॉन्च करने जा रहा है। Redmi K20 सीरीज की लॉन्चिंग की जानकारी शाओमी इंडिया हेड मनु जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके कन्फर्म की है। हालांकि डेट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी 15 से 17 जुलाई के बीच इस फोन को उतार सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी इन हैंडसेट के साथ Redmi 7A स्मार्टफोन को भी पेश कर रही है।

दरअसल 15 जुलाई 2014 को शाओमी ने भारतीय बाजार में कदम रखा था और इस साल 15 जुलाई को शाओमी के पांच साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी भारतीय बाजार में अपने पांच नए गैजेट्स पेश कर सकती है। इसमें Redmi K20, K20 Pro, Redmi 7A, हेडफोन्स, वायरलेस इयरफोन्स, फास्ट चार्जर और एलईडी लैंप्स समेत कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं।

